Suusahüppajate Norra tuur (Raw Air) jõuab homme Vikersundi lennumäele (HS 220). Täna Trondheimis 46. koha saanud Kaarel Nurmsalu üritab seal ületada aastast 2012 enda nimele kuuluvat Eesti rekordit (204 m).

"Maailma kõige suurem mägi vist. Nii ja naa, kas Planica või Vikersund. Pigem vist Vikersund, sest maailmarekord on hüpatud sealt. Ja ka Eesti rekord, mis on tänaseks häbiväärselt väike," arutles Nurmsalu enda Facebooki fännilehele postitatud videos.

"Loodan, et kõik hea, mis on, jääb ja tõukeajastus saab ka paika. Ise nagu tahaks minna pikki hüppeid hüppama ja loomulikult lähen igal hüppel uut rekordit proovima. Aga eks ole näha, mis ilmastikutingimused on ja kui tõenäoline see on."

Tänase võistlushüppe kohta sõnas Nurmsalu, et läks tõukeajastusega alt. Homme (reedel) on Vikersundis kavas proovivoor, millele järgneb ilma kvalifikatsioonita ühe hüppevooruga võistlus. Laupäeval toimub kvalifikatsioon pühapäevaseks lõppvõistluseks. Nurmsalu loodab mõistagi tornist alla tulla kõigil kolmel päeval.