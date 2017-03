Manchester United alistas Old Traffordil Euroopa liiga kaheksandikfinaali korduskohtumises 1:0 FK Rostovi ja pääses koondskooriga 2:1 järgmisesse ringi.

Kuigi kodumeeskonnale piisanuks edasipääsuks ka 0:0 viigist, asus United esimestest minutitest usinasti venelaste väravat ründama. Aga Rostov pidas sitkelt vastu hoolimata tõigast, et avapoolajal tehti kõigest üks armetu pealelöök Unitedi 12 vastu.

Ainult, et venelaste häda oli see, et nemad vajasid igal juhul tabamust mistap pidid nad teisel poolajal üha rohkem riske võtma. See omakorda tähendas hõredamat kaitset ning United kasutas selle 70. minutil edukalt ära, kui kiirrünnaku realiseeris Juan Mata.