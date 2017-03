Eesti jalgpallikoondist ootab järgmisel laupäeval tähtis MM-valikmäng, sest kui miniriik Gibraltar välja jätta, on just Küpros vastane, kelle vastu on kõige reaalsem punkte loota. Kaalukaks mänguks valmistub meeskond Kreekas.

Miks aga valiti mänguks valmistumiseks just laager Kreekas? "Variante oli laual rohkesti. Nii Türgis, Kreekas kui ka Küprosel. Ei saanud riskeerida Eestis valmistumisega, sest oli teada, et muruplatsile me ei saa ja kunstmurul harjutamine poleks olnud mõistlik. Otse Küprosele ei tahtnud minna, sest pole mõtet anda vastasele eelist ja näidata, mida teeme. Eks nad kuidagi oleks ikka mõne silmapaari staadionile sisse smugeldanud. Türgi jäi kõrvale osaliselt turvalisuse kaalutlusel ja teisalt on sealt Küprosele keeruline lennata," selgitas Reim.

Laagrisse koguneb 23 jalgpallurit. Reimi sõnul oli valiku langetamine seekord tavapärasest mõnevõrra raskem. "Eestis ja Skandinaavias mängivate meeste hetkeolukorda oli keeruline paika panna – Eestis on hooaeg äsja alanud ja Skandinaavias peetakse seni vaid sõprusmänge, mille põhjal on meeste vormi üle otsustada raske. Aga arvan, et just need 23 jalgpallurit on praegu võimelised näitama kõige paremat mängu."

Valikusse ei kuulu Pavel Marin FC Levadiast (ega ükski teine tema klubikaaslane), kellele Reim eelistas Nõmme Kalju ääremeest Janar Toometit. Samuti väärib märkimist Sander Puri puudumine. Küll aga on erineval Reimi sügisestest valikutest rivistuses tagasi keskpoolkaitsja Ilja Antonov, kes siirdus talvel Austria esiliigaklubisse SV Horn.

"Naasingi äsja Antonovi mängu vaatamast. Novembris oli Iljal keeruline aeg ja mõõnaperiood. Keskpoolkaitsjatest olid seekord kaalumisel ka Brent Lepistu (FC Flora) ja Andreas Raudsepp (FC Levadia), aga Antonov on üle kuu aja korralikel muruplatsidel liigamänge pidanud ja see keeras kaalukausid hetkel tema kasuks.

Füüsiline pool on Antonovil väga korras ja Austria esiliigas nähtud mängukvaliteet on midagi sarnast Eesti kõrgliiga tippudega. Mul endal oli ka Austria esiliiga väärtuse suhtes kahtlusi, aga ühe nähtud mängu põhjal on mulje positiivne," sõnas Reim.

Igale positsioonile kaks valikut

Vigastuse tõttu jäävad eemale Gert Kams ja Artur Pikk, samuti pidas peatreener ennatlikuks Floraga harjutava, ent lepinguta Enar Jäägeri rahvusmeeskonda kutsumist. Vasakul äärel on valik Pika vigastuse tõttu tavapärasest hõredam, ent Reim andis mõista, et seal ei pea tingimata kasutama vasakujalgset mängijat.

"Poolkaitses on variante rohkesti – ka Sergei Zenjov ja Henrik Ojamaa võivad vasakul äärel tegutseda. Pole probleemi, et poleks kedagi panna, vaid tuleb valida õige mees. Igale positsioonile on vähemalt kaks valikut," ütles Reim.

Eesti – Küpros MM-valikmäng algab 25. märtsil Larnacas kell 19.00. Järgmisel päeval naaseb koondis kodumaale ja 28. märtsil kohtutakse Lillekülas maavõistluses maailma edetabelis 16. kohal asuva Horvaatiaga.

* * *

Vaikla, Liivak ja Sappinen U21 koondises

A-koondise kogemusega mängijatest jäid Martin Reimi valikust välja ja nimetati hoopis U21 meeskonna rivistusse väravavaht Andreas Vaikla (Mariehamn) ning ründajad Frank Liivak (FK Sarajevo) ja Rauno Sappinen (FC Flora).

U21 koondis alustab uue peatreeneri Karel Voolaidi käe all ettevalmistust juunikuus algavaks EM-valiktsükliks. 24. märtsil kohtutakse Inglismaal kõrgliigaklubi Burnley noorteakadeemia võistkonnaga ja 28. märtsil peetakse võõrsil maavõistlus Šotimaaga.

* * *

Eesti koondis

Peatreener Martin Reim kutsus mängudeks Küprose ja Horvaatiaga rahvusmeeskonda 23 jalgpallurit:

Väravavahid: Mihkel Aksalu (SJK), Marko Meerits (VPS), Matvei Igonen (Infonet).

Kaitsjad: Ragnar Klavan (Liverpool), Taijo Teniste (Sogndal), Ken Kallaste (Kielce Korona), Nikita Baranov (Kristiansund), Joonas Tamm (Flora), Karl Mööl (Nõmme Kalju), Madis Vihmann (Flora).