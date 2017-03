Kahes senises voorus nimetas peatreener Igor Prins ta mõlemal puhul algkoosseisu ja eelmisel laupäeval Sillamäe vastu äsas Roosnupp vastaste võrku kaks palli. Mullu Paides mängides jõudis ta hooaja jooksul sihile viis korda, tänavu Levadias on siht ilmselgelt oluliselt kõrgem. Edukas algus on tehtud.

Roosnupp on meistriliiga üks põnevamaid mängijaid 2015 hooaja eel Levadiaga kolme-aastase profilepingu sõlminud noormees on pärast ühte esiliigas klubi duublis ja eelmist kõrgliiga tabelikeskmikus Paide Linnameeskonnas veedetud hooaega arvatud tiitlinõudleja Levadia põhijõudude sekka.

FC Levadia ründav poolkaitsja Mark Oliver Roosnupp on tõeline väravamasin – noore poisina lõi ta ühel hooajal 12 mänguga 65 väravat! Tänavu on tal kindel siht saavutada sama, väravamasina-staatus ka meistriliigas (ning tulla ühtlasi Eesti jalgpallimeistriks).

Mark Oliver, mis toimub jalgpalluri peas, kui ta lööb värava?

Tööd on õigesti tehtud! Värava järel lööb pea korraks täiesti klaariks. Siis saabub rahulolu, kui võistkond mu juurde õnnitlema jookseb. See on tunne, mille nimel jalgpalli mängitakse! Väga meeliülendav. Kindlasti tekitab see sõltuvust. Samas, ega seda tunnet kerge hankida ole, vaid tuleb rängalt tööd teha!

Kas väravalöömise oskus on kaasa sündinud või ränga töö tulemus?

Kohavalik on oluline, aga selle abil lööb hooaja peale vast kümme väravat. Et see number kolme- või neljakordistada, tuleb teha palju väga rasket tööd. Edu võti on töö!

Sinu karjääris oli väga oluline samm 2016. aasta hooaja eel laenulepinguga Paidesse siirdumine, mis võimaldas kõrgliigaga tuttavaks saada. Kui keeruline esiliiga tippmeeskonnast ehk Levadia duublist tulnule meistrisarja tempo oli?

Otsus Paidesse laenule minna oli muidugi ainuõige, sest sain kõrgliigas rohkesti mänguaega. Esimeses ringis oli mul esiliigast tulnuna tempoga kohanemine keeruline. Agressiivsus pole võrreldav, harjumine võttis aega. Alanud hooaja eel Paidest Levadiasse minek oli oluliselt lihtsam.

Kas Premium liiga esimese kahe vooru põhjal võib öelda, et seis on sama tasavägine kui mullu ja ainus asi, mis selge, on see, et selge pole midagi?

Selge on see, et Levadia tuleb 2017 Eesti meistriks! Kõige tugevam konkurent on Nõmme Kalju ja nemad tulevad tõenäoliselt hõbedale. Infonet saab pronksi ja Flora jääb neljandaks. Kalju ohtlikem relv on äärekaitsja Andrei Sidorenkovi vasak jalg – see oli juba mullu väga ohtlik ja tänavu paistab ta jätkavat samas vaimus.

Nagu igal noortekoondistes karastunud ja Eesti tippklubisse kuuluval jalgpalluril, on sinugi eesmärk A-koondisesse jõudmine. Mart Poom märkis hiljuti, et just sina oled üks jalgpallur, kellelt ta algaval hooajal arengut ootab. Mis sa ise arvad, mis nipi abil sa A-koondise ukse lahti paotad?

Väga lihtne vastus: tööd tuleb teha! Et oleksin palliga kindlam ja muudes aspektides kah. Igas elemendis tuleb juurde panna, väravaid lüüa, stabiilsust parandada ja nõnda koondise treeneritele silma jääda.