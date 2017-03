Kui harilikus jalgpallis on üldiselt mängijate teenistused salajane kraam ja avalikkusele presenteeritavate sadade tuhandete eurodeni ulatuvad nädalapalgad ajakirjanike allikate jutu põhjal kokku pandud spekulatsioon, siis ameerika jalgpalli profiliigas NFL on kõik summad avalikud. Seega on täpselt teada, kui palju hakkab Indianapolise Coltsis teenima Margus Hunt.

Alustame kõige suuremast summast – Coltsiga kaheaastase lepingu teeninud Hunt võib nende hooaegadega kokku teenida veidi alla 3,8 miljonit euro. Tema eelmises koduklubis Cincinnati Bengalsis oli nelja aasta teenistuseks sama suur dollarisumma ehk 3,4 miljonit eurot.

Need 3,8 miljonit on aga teoreetiline palk. Kui palju va mammonit tegelikult kaitsemängija pangakontole potsatab, sõltub mitmest erinevast faktorist. Näiteks läheb umbes pool sellest summast maha juba kõikvõimalike maksude, agenditasude ja muude sportlike kulude peale. Lisaks tuleb silmas pidada kõikvõimalike lisaklausleid - lõppkoosseisu pääsemine, mänguaeg jne -, mille täitumisel järgmine rahapatakas lauale lüüakse.

Kindel saab Hunt olla vaid ühes summas – tema "guaranteed" palganumber ehk raha, mille ta teenib ka juhul, kui ei peaks järgmise kahe aasta jooksul minutikski platsile pääsema. See maksude-eelne summa on kahe aasta peale 500 000 dollarit ehk 465 000 eurot.