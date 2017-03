Vaevu saime Märdi õnnitlemise hoo maha kui juba tuleb see uuesti üles võtta. Täna tähistab oma 18-ndat sünnipäeva meeskonna teine 'vanem noormängija', Robin Kivi. Meie õnnitlused, @robinkivi66! 🎉🎁 Soovi südame vahendusel sinagi õnne! -- We barely slowed down after congratulating Märt, and yet we have to pick up the pace again. Our second 'older youth player', Robin Kivi, is turning 18 years old today. Our best, Robin! 🎉🎁 Send your wishes via that double tap! #tartuülikool #tartu #basketball #robinkivi #rk30 #happybirthday #samavaim

