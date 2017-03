A post shared by @paidelinnameeskond on Mar 17, 2017 at 10:17am PDT

"Aga veelgi olulisem on, kuidas selleni soovitakse jõuda. Fookus on selgelt noortel Eesti mängijatel, kellele antakse võimalus läbi mänguminutite tõusta liidrirolli. Ma usun, et suudan Paidet aidata oma mängusüsteemi väljatöötamisel ja arendamisel nii esindusmeeskonnas kui klubis laiemalt."

Peatreener Zahovaiko ootab koostööd põnevusega: "Mul on väga hea meel, et Gabri on meiega liitunud, ta on väga kenasti meeskonda sulandunud ja on oluline, et meie vaated jalgpallile ühtivad. Kuna ta ise on Barcelonast pärit, siis mõistagi tema lemmikmeeskonnaks on alati olnud FC Barcelona ja teda on ka koolitatud vastavalt sellele.