"Tead, vahepeal tuleb emaigatsus peale. Kõlan nagu väike laps, aga ausalt. Emmet on tore näha," räägib vigursuusataja Kelly Sildaru. 15aastaselt täiskasvanutega võisteldes teab ta, et peab varakult suureks saama ning teistele eeskuju olema. Ometi võib temagi vahel olla lihtsalt veel laps.

Sildaru elu pole alates esimesest X-mängude võidust eelmise aasta jaanuaris, mil ta noorima vigursuusatajana endale tiitli noppis, kordagi peatunud. Lugematud intervjuud, teleesinemised, võistlused ning vahepeal sekka kooliskäik.

Kelly üritab nii palju kui võimalik nautida tavalise teismelise elu, kuid tõsi – vahepeal on see raske. "Meil on ikka see, et tuled koju, pakid asjad lahti, pakid kokku ja uuesti minek. Vahel ongi keeruline, et ma isegi ei tea, mis mul kaasas on!"

Õpetaja ja õde ühes isikus