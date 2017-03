"Kuidas te kontrollite selles haiglas oma haigeid, et öelda, see on terve, too on veel haige?" küsib kuulus psühhiaater, inspekteerides hullumaja.

"Kõigepealt valame vanni vett täis, anname teelusika patsiendile ja kui ta hakkab sellega vett vannist ära tõstma, siis järelikult on ta veel haige. Aga kui ta avab vanni korgi - järelikult on terve."

"Huvitav!" lausub professor, "mina oleksin tegutsenud ämbriga."