SNUUKER

Spordinädalavahetust alustame teatega Küproselt, kus toimuval EMil alistas Andres Petrov eile kolm vastast ning on jõudnud veerandfinaali. Hetkel käib seal kohtumine 44aastase iirlase John Farrelliga ning meie mees on võitnud esimese frame'i. Poolfinaalist on ta aga veel kaugel - see pääse mängitakse välja parim üheksast.