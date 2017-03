Ott Järvela, HIIU

Ott Järvela eelvaade vutipäevale ehk Sillamäe proovib Kaljut kollitada



"Kui vaadata otsa neljale laupäevasele Premium liiga mängule, näen suurimat võimalust üllatustulemuseks (s t kodumeeskond ei võida) just Hiiul algavas matšis Nõmme Kalju - Sillamäe Kalev.



Meenutuseks, et ülejäänud tänased mängud on FC Infonet - Viljandi Tulevik, FC Flora - Pärnu Vaprus ja FC Levadia - Paide. Miks teha üllatuse võimalikkuse osas panused Sillamäele, kes ainuke klubi, kes kahe esimese vooruga ei saanud tabelisse kirja ei punkte ega väravaid?



On teada, et Sillamäe meeskond sai nädala keskel omanikelt korraliku peapesu ja elu on näidanud, et päris sageli omab see positiivset efekti. Tõsi, ajutist, aga siiski positiivset. Samuti pole Kaljul täna olulist koduväljaku-eelist, sest atmosfäär Hiiul pole võrreldav nädalatagusega, kui külas käis Flora.



Muuseas, sama meelt (et neljast medalipretendendist ootab täna kõige keerulisem väljakutse Kaljut) on ka kihlveokontorid."