Kotsarit ja South Carolina Gameckocksi ees ootav Duke on võistluste ajaloos tiitlivõitudelt paremuselt kolmas võistkond, kui karikas on peakohale tõstetud viiel korral. Oma konverentsis teise asetuse saanud meeskond on üks suurfavoriite ka sel aastal.

South Carolina võidab Duke´i juhul, kui...

Pidama saadakse perimeetrikaitse, ehk ei lasta endale visata liialt kolmepunktiviskeid. South Carolina on terve hooaja jooksul mänginud korraliku kaitset, kuid esimese ringi vastane Marquette tabas kaugviskeid 28/11 (39,3%). Kui Duke´i vastu mängitakse sama pehmelt, ei astuta välja ega suruta vastast kolmesest kaugemale, siis läheb raskeks.

Duke võidab South Carolinat juhul, kui...

Võistkonna talendid suudavad jätkuvalt särada. Valikut jagub - Frank Jackson, Jayson Tatum ja Grayson Allen särasid kõik esimeses ringis. Lisa on oodata Luke Kennardilt, Amile Jeffersonilt ja Harry Gileilt. Kui noored poisid suudavad samamoodi edasi paugutada, siis on tegemist kindla Final 4 satsiga. Lisaks annab kõvasti lootust see, et kolmeseid tabatakse mängus keskmiselt 50 protsendiga.

Jayson Tatum viskel. (Jeremy Brevard)

Ennustus

Duke´i tagamängijad panevad South Carolina kaitse korralikult proovile. Kui tagumisi pidama ei saada, siis on Kotsari koduklubil raske, sest vastastel jagub nii häid viskajaid kui neid, kes palli liigutada oskavad. Kindel favoriit on Duke.

Rauno Nurger palli pealt surumas. (ANDY LYONS)

Nurgerit ja Wichita State´i ees ootav Kentucky on NCAA ajaloo tiitlivõitudelt paremuselt teine meeskond, kui karikas on peakohale tõstetud kaheksal korral. Enamat on suutnud vaid 11 võiduga UCLA. Wildcats omab samuti oma konverentsis teist asetust.

Wichita võidab Kentuckyt juhul, kui...

Nad suudavad oma kogemused maksma panna. Kentucky on küll nooruslikum ja uljam, kuid praegusel koosseisul pole just kõige rohkem play-off karastust. Wichital tuleb targa strateegiaga ohjata vastase vingeid talente ning õigete otsustega võib õnnestuda asjad enda kasuks pöörata.

Kentucky võidab Wichita juhul, kui...

Malik Monk jätkab oma hullumeelses hoos. Tagamängija, kes valitakse NBA draftis suure tõenäosusega esimese kümne seas, on võimeline kasvõi ainuisikuliselt meeskonna lõpuni välja vedama. Lisades talle De'Aaron Fox, Isaiah Briscoe ja Edrice Adebayo on võistkonnas talenti ja oskusi meeletult - samuti tahet tiitlit võita.

Malik Monk. (Joe Robbins)

Ennustus

Kuigi Kentucky on oma nooruslikkuse poolest haavatav, siis individuaalne meisterlikkus peaks nad kindlalt järgmisesse ringi viima.