Üks vaidlusi tekitanud moment. Sillamäe Kalev tegi väga südika partii ja oli lähedal Kaljule korraliku õppetunni andmisele, aga 93. minutil pääses Peeter Klein üks-üks ja lahendas olukorra ära. Sillamäe mehed olid veendunud, et Klein mängis käega – seda ütlesid mõlemad keskkaitsjad, Deniss Malov ja Kassim Aidara – aga kohtunikud viga ei fikseerinud. "Ei mänginud käega. Käsi südamel võin öelda, et ei mänginud," sõnas võiduvärava löönud Peeter Klein pärast mängu.

2. Mida arvata Carlosest?

Praegu mitte midagi. Juba eelmisel hooajal Nõmme Kaljuga treeninud ja talvel juttude "väga hea mees, kes hakkab väravaid lööma" saatel meeskonnaga liitunud 24aastane brasiillane Carlos Geovane Santos Pereira oli kahes esimeses voorus teeninud mänguaega kokku alla 60 minuti, aga oli täna platsil terve mängu. Nimetatud jutte ta Kalju õnnetuseks ei õigustanud. Carlos ei suutnud end Sillamäe mängijate keskel kehtestada. Murekoht.

3. Kas president Starodubtsevi pragamisest oli kasu?

Oli. "Pidime mängijatele meelde tuletama, milleks nad siia on tulnud. Lepingud on allkirjastatud, nüüd tuleb neil hakata tegema seda, mis on nende kohus. Vaatasin, et viimase mängu lõpus polnud mitmetel isegi väsimuse märke," rääkis klubi president Aleksandr Starodubtsev teisipäeval ajalehele Põhjarannik.

Võrreldes eelmisel nädalavahetusel Levadia käest tuima 0:5 paki saanud Sillamäega oli platsil hoopis parem meeskond, kes tegutses konkreetselt, ühtlaselt ja (veidi üllatavalt) mõtestatult. Pragamisest oli kasu.

Sillamäe meeskond näitas võrreldes eelmise nädalavahetuse mänguga hoopis hingestatumat mängu! (Stanislav Moškov)

4. Kes oli platsi parim mees?

Deniss Malov. Universaalne jalgpallur mängis Nõmme Kalju vastu keskkaitses (koos Kassim Aidaraga, kes tuntud ikka eelkõige poolkaitsjana) ja tegi hea partii. Täpselt sellise, mida peatreener Algimantas Bryaunis kogenud mehelt eeldas – kindel, juhendav, täpne.

Jah, antud vastus oli valmis kirjutatud enne Kleini võiduväravat, kus Malov duelli kaotas. Aga ausalt öeldes puudub põhjus vastust muuta, sest Kalju mängijatest keegi mängu parima tiitlit ei vääri. Ja isegi kui Malov ühes olukorras ebaõnnestunult tegutses, oli ta 90 minuti lõikes priima!

Kogenud Denis Malov tegi keskkaitses mängides Nõmme Kalju vastu südika partii. (Stanislav Moškov)

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Nõmme Kalju mäng oli liigestest lahti nagu Tartu Ülikooli anatoomikumis aastate jooksul meditsiinitudengite poolt alatasa lahti võetud ja uuesti kokku pandud inimskelett. Kõik osad olid küll jätkuvalt olemas, aga tükid ei püsinud koos. Häirivalt sageli näis Kalju asetus olevat 5-0-5, sest keskväli oli pilla-palla ega suutnud meeskonda tervikuks vormida.

Sillamäe jätku meelde kohtumise esimesed 30 minutit. Kui edaspidi suudetakse liidritega madistades terve kohtumise vältel samasugust jalgpalli näidata, teenitakse ka punkte.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Sillamäe Kalevi jalgpallur Deniss Malov: "Ise nägite - meil oli vast viis 100%-list momenti, aga... ära on vaja need lüüa! Hea, et saime avavärava kirja, aga... Seis on 2:1 Kaljule, jätkame, järgmine mänd on väga tähtis.

7. Mis saab edasi?