Polnud just suur üllatus, et vaja läks ka viiendat geimi, kuivõrd tänavu on võitja just otsustavas faasis selgitatud kolmest korral kahel. Võrdsete duellis suutis paremat vaimujõudu näidata Pärnu ning võitis viienda geimi suhteliselt kindlalt 15:11.