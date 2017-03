"Arvan, et kartus poleks siinkohal õige sõna," rääkis Klavan Manchester City hetke ohtlikuimast ründejõust Sergi Agüerost. "Ta on maailmaklassi ründaja, kuid Premier League´is on paljudel sarnase tasemega mehi, nii et kõigi nende vastu on suur rõõm mängida.

Tänavusel hooajal on Liverpool korra juba Cityga kohtunud, kui 31. detsembril koduväljakul konkurent 1:0 alistati. Toona oli Klavan platsil Agüeroga möllamas ning sai suurepäraselt hakkama.

"See oli meie poolt suurepärane esitus. Minu jaoks oli see esimene kord Agüero vastu mängida. Ta on suurepärane ründaja," meenutas 31aastane keskkaitsja.

"Tegime hea partii just meeskonnana. Me ei suutnud küll palju võimalusi luua, kuid lõime ühe ära. Teisel poolajal pandi meile kõva surve peale, kuid suutsime hästi kaitses mängida ja võistkondlikkus oligi võidu võti."

Detsembris peetud kohtumises sai Klavan City superstaaridega suurepäraselt hakkama. (Phil Noble)

Eestlane tunnistas, et sel hooajal on rohkem probleeme just n-ö väiksematega mängides. Suurklubidega saadakse hakkama korralikult.

"See on läbi hooaja kogu võistkonnas nii olnud, et tugevate vastu suudame hästi esineda, kuid sealt, kust peaksid kindlad punktid tulema, siis mäng ei õnnestu," sõnas ta. Lisades, siiski on tunduvalt lihtsam mängida juhul, kui meeskond rohkem palli hoiab.

"On palju hõlpsam tegutseda, kui meie ründajad survestavad vastaseid kõrgelt ja nende teele saadetud pikad pallid on ebatäpsed. See pole ainult mitte mulle hea, vaid kogu võistkonnale."

Tõsi, varem pole Klavan sellise stiiliga palju kokku puutunud. "Loomulikult on asjad veidi teisiti, sest Augsburg ei olnud mängudes tavaliselt nii domineeriv. Sellega tuleb harjuda."

Jürgen Klopp on Klavanit päris julgelt usaldanud. (PAUL ELLIS)

Lisaks detsembrikuisele mängule on Eesti koondise kapten Pep Guardiola vastu mänginud ka Saksamaal, kui praegune City loots juhendas Müncheni Bayernit. Hispaanlase käekiri on keskkaitsjale tuttav.

"Ta tahab alati mängida ilusat ja atraktiivset jalgpalli. Seda oli väga selgelt näha, kui ta oli Bayerni eesotsas. Aga Inglismaal on asjad veidi teisiti..." arutles Klavan.

"Bundesligas oli tal liiga parim meeskond, kuid Inglismaal on kõik väga võrdsed. Hooaja alguses on vähemalt kuus meeskonda, kes kõik on võimelised tiitlit võitma - siin pole sugugi lihtne."

Pika intervjuu lõpus räägib rahvuskoondise kapten veel sellest, kuidas tema unistus Liverpooliga liitudes täitus ning kuidas elu Inglismaal sujunud on. Samuti lisab ta ka veidi endast.

"Olen väga vaikne sell. Mu hobiks on mu lapsed. See on täiskohaga töö. Mu elu koosnebki põhiliselt ainult treeningutest ja pereelust.

Minu kaks last on vähehaaval keskkonnaga harjumas. Olen kindlasti esmajärjekorras perele orienteeritud. Kindlasti ei kuula ma heavy-metal´it - pigem lastemuusika ja Teletupsud."