Norras Vikersundi lennumäel toimunud MK-etapi meeskonnavõistluses püstitati uus vägev maailmarekord, kui Stefan Kraft lendles lausa 253,5 meetri kaugusele.

Huvitav on ka fakt, et enne Krafti hüpanud Robert Johansson uuendas samuti rekordit, kui hüppe pikkuseks mõõdeti 252 meetrit. Austerlasel oli aga kindel plaan tippmark siiski endale võtta. Siin see imeline õhulend on:

Siiski meeskondlikuks võiduks sellest Austriale ei piisanud ning parimaks tõusid kodupubliku ees võistelnud norralased. Samuti edestas Krafti koduriiki Poola, kes teenis teise koha.

Täna peetakse Vikersundis individuaalvõistlus.