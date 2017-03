Statistikud on tänase Liverpooli ja Manchester City kohtumise ees välja otsinud mitmeid põnevaid numbreid, mis annaks justkui eelise punase meeskonnale.

39 - kohtumist on see paar omavahel pidanud ning Liverpool on võitjana väljunud 18, City 7 ja viiki on mängitud 14 korral.

4 - järjestikust Premier League´i omavahelist mängu on võitnud Liverpool. Viimati oli City parem 2014. aasta 25. augustil. Tõsi, möödunud aastal liigakarikas jäi Liverpool alla.