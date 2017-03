Laskesuusatamises tõmbasid naised täna MK-sarjale joone alla, kui 12,5 kilomeetri ühisstardiga sõidu võitis Tiril Eckhoff.

26aastasele sportlasele oli see esimeseks tavadistantsi MK-etapi võiduks, kui varasemalt on ta triumfeerinud vaid sprintides, kuivõrd lasketiirudes on ta väga ebastabiilne.

Täna piirdus Eckhoff vaid ühe trahviga ning edestas sama palju eksinud Gabriela Koukalovat 22,6 sekundiga. Kolmandale kohale võitles end Kaisa Mäkäräinen (+34,5).

Maailmakarikasarja üldvõidu juba varasemalt kindlustanud Laura Daehlmeier lõpetas alles üheksandana ja loovutas sellega ühisstardi kristallgloobuse Koukalovale.

Laskesuusatamise hooaeg saab päris lõpus kell 14.30 algava meeste 15 kilomeetri ühisstardiga sõidu järel.