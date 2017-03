Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 20. märtsi valik.

Läinud nädala pluss | Margus Hunt leidis endale NFLis uue koduklubi. Omapäi pole sel uudisel liiga suurt väärtust, ent kui lisada juurde tõigad, et see juhtus üleminekuteakna esimesel nädalal, eestlasega sõlmiti kaheaastane leping ning palkagi makstakse talle kaks korda rohkem kui Hunt teenis Cincinnati Bengalsis, võib julgelt väita, et Indianapolis Colts näeb eestlast millegi enama kui mõne varumehe varumehena.

Läinud nädala miinus | Eesti laskesuusanaised langesid viimase MK-etapiga olümpiaedetabelis Leedu kolleegide selja taha. Ja kvalifikatsioonikell kukkus just siis. See tähendab, et kui leedukad saavad Pyeongchangis starti saata kaks naist, siis eestlased seisavad silmitsi olukorraga, kus kindel pole ühegi eestlanna võistlemine. Niigi keeruline hooaeg lõppes nukralt.

Tuleva nädala ennustus | 75 protsenti on tõenäosus, et Eesti jalgpallikoondis ei naase Küproselt MM-valiksarja neljanda kaotusega. Kui jätta vutikääbus Gibraltar kõrvale, on just tolle saareriigi esindus see, kellelt on kõige reaalsem punkte röövida. Sügisesed kodumängud Gibraltari ja Kreekaga tõestasid, et meie mehed on suutelised ilusat ja ründavat mängu näitama. Loodetavasti pole talv Eesti mootorit roostekihiga katnud.