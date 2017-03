Nädalavahetusel peeti võrkpalli Balti liiga finaalturniir, ja polnud Eesti klubide süü, et teisi enda keskele ei lastud. Balti meeste korvpalliliigas on käsil poolfinaalid ning siin on tegemist Eesti – Leedu duelliga. Käsipallis – ikka käib jutt Balti liigast – poolfinalistid just selgusid, ning erinevatel naiste aladel peetakse samuti samanimelisi võistlusi.

Jäähokis leppisid Eesti, Läti ja Leedu alaliidud kokku näiteks Balti turniiride korraldamises, males peetakse MM-tsükli raames eraldi Balti tsooniturniire. Ja nii edasi.

Paljude spordialade sisene Baltimaade ühistegevus näitab selgelt, et selle järele on eluline vajadus. Teame väga hästi, et ainult omas rasvas praadimine ei tee reeglina kedagi paremaks. Ning kõige lihtsamalt leiab rahvusvahelist taset just lõuna poole sõites.

Eesti, Läti ja Leedu moodustavad eelkõige geograafiliselt, ajaloolises plaanis aga viimast sajandit silmas pidades ühtse terviku. Esimesel iseseisvusajal hoo sisse saanud erinevate spordialade Balti matšid olid kõigi riikide koondiste jaoks väga tähtsad. Tihedad kontaktid säilisid Nõukogude okupatsiooniajal ning jätkuvad pärast seda. Tallinnast jääb Leedu lõunapiirini alla 700 kilomeetri, kolme Balti riigi kogupindala jääb alla paljude Euroopa riikide omale üksi võetuna – eestlastel, lätlastel ja leedulastel leidub põhjust koostööks küllaga.