Eesti jalgpalliliiga esimesed kolm vooru on peetud ja ees ootab kahenädalane koondisepaus. 8,3% hooajast on lõplike järelduste tegemiseks ilmselgelt kasin algmaterjal, aga proovime!

FC Levadia – võimas! Teise vooru 5:0 võidule Sillamäe Kalevi üle järgnes üleeile 7:0 purustustöö Paide kallal. Vaatamata hilisele komplekteerimisele sujus käivitus tõrgeteta ning kiirendus osutus jõuliseks.

Väravaid tuleb igalt pool – kolme mänguga on sihile jõudnud kaheksa erinevat mängijat! – ning Igor Prinsi juhendatavas meeskonnas leidub nii noorust kui ka kogemust, nii tarmukust kui ka uljust, nii kiirust kui ka osavust. Levadia on olnud võimas ja kui praegu tuleks meistrit ennustada, oleks ta kõige targem pakkumine.

Eelmisel hooajal 32 mänguga kõrgliigas seitse väravat löönud FC Levadia ründajast kapten Rimo Hunt on tänavu kolme vooruga skoorinud juba neli korda. (Jörgen Norkroos)

Nõmme Kalju – tooge liimi! Neljast tiitlipretendendist oli just Kalju laupäeval libastumisele kõige lähemal, kui alistas Sillamäe Kalevi ainult tänu Peeter Kleini 93. minuti väravale. Klotsid, millest Kalju meeskond koosneb, on korralikud, aga ühtsust on kahes viimases etteastes (Flora ja Sillamäe vastu) nappinud. Meeskond ei toimi tervikuna, laupäeval oli keskväli pilla-palla mööda platsi laiali. Vaja on liimi, mis muudaks Kalju monoliitsemaks.