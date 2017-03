Põhja-Iirimaa jalgpallur Ryan McBride leiti pühapäeval oma kodust surnud. Seni pole teada, mis mehega täpselt juhtus.

McBride’i koduklubi Derry City hoiab Põhja-Iirimaa kõrgliigas viie vooru järel teist kohta. 1989. aastal sündinud kaitsja jõudis käimasoleval hooajal lüüa kaks väravat ja teenida ühe kollase kaardi.

Mees pidas oma viimase mängu päev enne surma ehk laupäeval, kui kodupubliku ees alistati 4:0 Drogheda United.

Thoughts tonight with the family of Ryan McBride and everyone involved with @derrycityfc pic.twitter.com/ecTst1872W