Pühapäeva ööl vastu esmaspäeva lahvatas USA ülikoolikorvpalli kõrgeima divisjoni finaalturniiril vahest et aasta suurim üllatuspomm, kui South Carolina alistas maineka Duke´i. Veelgi uhkemaks teeb muinasjutu see, et oma suur roll on seal ka Eesti mehel Maik-Kalev Kotsaril.

Eelnimetatud mäng ei saanud Gamecocksile sugugi head algust, kui initsiatiiv anti päris algusest vastastele ja avapoolaeg kaotati 23:30. Enne pausile minekut visati viimasest 22 teele saadetud pallis mööda lausa 20 ning kokku tabati vaid 7 korral, mis andis protsendiks kohutava 20.

"Kui tabad avapoolajal viskeid vaid 35/7 ja oled taga vaid 7 punktiga, siis see lisab palju enesekindlust," kirjeldas toimunut 24 punktiga meeskonna resultatiivseimaks tõus Sindarius Thornwell. "Meie suurepärane kaitse hoidis meid mängus."

Meeskonna kindlaid liidreid Sindarius Thornwell. (gamecocksonline)

Pärast riietusruumidest naasmist muutus kõik. South Carolina võitles südilt kõige pealt vahe tasa ning seejärel haaras vaikselt juhtohjad. Viis minutit enne kohtumise lõppu pääseti ette 10ga ja sealt enam tagasi ei vaadatud.

Vahe kahe poolaja vahel oli meeletu, kui teisel 20 minutil tabas Gamecocks väljakult teele saadetud visetest üle 70%. Sealjuures kolmeseid 5/4 ning kaheseid 28/20.

"Uskusime, et võime selle mängu võita, sest oli selge - nii halvasti me lõpuni visata ei saa," võttis Thornwell kohtumise teise poolaja kokku.

Kotsari panus jäi seekord veidi tagasihoidlikuks, kuid peamine oli võistkinda võitmas näha. Meie mees alustas algkoosseisus, kuid 16 minutiga punktiarvet avada ei suutnud. Küll aga hankis ta 5 lauapalli ning rabas kõvasti kaitses.

Siinkohal tasub mainida, et Duke´i peeti kogu turniiri üheks suurimaks soosikuks, eelkõige tänu paljudele hiilgavatele talentidele ja ülimalt kogenud treenerile. Loots Mike Krzyzewski, kes on muu hulgas juhtinud ka USA korvpalli kolme olümpiakullani, on ka NCAA vingeimad treenereid. Tema käe all on see sama meeskond võitnud viis meistritiitlit, mis on Ameerika ülikoolikossu paremuselt kolmas tulemus.

Mis saab edasi?

Enne finaalturniiri algust julgesid vähesed unistada, et Gamecocks nõnda kaugele purjetab. Nüüd on 68 seast murtud aga lausa 16 parema hulka ja süües kasvab kahtlemata isu. Ees ootab Baylor, kelle nälg on aga vähemalt sama suur.

Frank Martin on South Carolina kossumeeskonna vorminud ühtseks rusikaks. (gamecocksonline)

Mida tuleb South Carolinal teha, et Texase meeskonnast jagu saada? Eelkõige peab jätkuvalt mängima kaitses sama hästi, nagu seda on tehtud läbi terve hooaja. Duke tegi nende vastu lausa 18 pallikaotust, mis oli üks edu võtmeid.

Teine tähtis märksõna on lauavõitlus, kui Baylor haaras eelmise ringi kohtumises ründest palle 14 jagu. Kui Gamecocks laseb sellel korduda, siis läheb neil äärmiselt raskeks.