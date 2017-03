Rünnakul hiilgavalt, kaitses jäi veidi hätta. Ljutõtš rääkis hiljuti Õhtulehele antud usutluses, et kohtumine Tsmokiga tuleb tema jaoks põhimõtteline ja nii ka oli. Avaveerandiga 7, poolajaks tema arvel juba 16 punkti. Teisel poolajal hoog veidi rauges, kuid lõpuks kogunes tema kontosse 25 punkti, 5 lauapalli, 3 korvisöötu ja 2 vaheltlõiget.Ent suurel vaheajal andis Tsmoki peatreener Igor Grištšuk Antonio Gravesile ülesande võtta Ljutõtš, keda juhendaja eelmistel hooaegadel suurt ei usaldanud, üks-ühe vastu ette. Ning too viskaski kiirelt neli korvi ja Alar Varrak pidi ta pingile võtma. Hiljem Graves õnneks enam ära ei pannud.

3. Mida näitab turniiritabel?

Kalev tõusisTsmoki ees 11. kohale. Play-off'i pole Kalevil enam võimalik pääseda, 8. kohal asuv Astana jääb tervelt nelja võidu kaugusele. Kuid mäng Tsmokiga oli vägagi põhimõtteline, sest mõlemal oli enne tänast 4 võitu. Kalev edestab nüüd konkurenti ühe võiduga, kuid Eesti klubil on üks mäng rohkem peetud. Oluline on asjaolu, et omavahelised kohtumised jäid plussi (Minskis kaotati 7 punktiga, seetõttu oli tänane 9-punktiline ülekaal tähtis).

4. Kes olid mängu paremad?

Vitali Ljutõtš ja Martin Dorbek. Ljutõtši panuse kohta vaata juba punkti 2. Kalevi ääremängija oli omas elemendis samamoodi nagu mõne nädala eest Kuressaares peetud Balti liiga veerandfinaalkohtumises Riia Baronsiga (viskas seal mäletatavasti 47 punkti).

Dorbek oli aga peaosaline teise poolaja tagasitulekus, kui ta esmalt võttis rajalt avapoolajal 18 punkti võtnud Justin Gray ning lõpuks noolis vastastelt 4 palli ja viskas 9 punkti.

5. Mida peab Kalev edasist silmas pidades parandama?

Pole üllatav - mõõna vältima. Tänavusel hooajal on seda juba küllastumiseni korrutatud, kuid Kalev ei suutnud pärast mõningast pausi taas suurt mõõna vältida. Esimesel poolajal lasti Tsmokil vahepeal visata 16 punkti järjest ja see on liig mis liig. Ülehomme Leedus peetavas Balti liiga poolfinaali kordusmängus Prienai Vytautasega ei tohi säärast fopaad endale lubada - muidu võib finaalikohast ainult und näha.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

7. Mis saab edasi?

Kalev mängib kolmapäeval Prienais Balti liiga poolfinaali kordusmängu sealse Vytautasega. Ühisliigas võõrustatakse pühapäeval Riia VEFi.