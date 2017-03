"Lewise (Hamilton) vastu on tulemas väga raske aasta," sõnas endine Williamsi mees. "Ta on hiilgav piloot ja tšempion, samal kui mina pole võitnud ainsatki sõitu.

Soomlasel tuleb ühes meeskonnas sõita ilmselt kogu vormelimaailma kõige keerulisema partneri - Lewis Hamiltoniga. Britil on 188 stardist kirjas 53 võitu ja kolm meistritiitlit. Samal ajal kui Bottase saldo on 77 võidusõitu, millest poodiumil on ta lõpetanud üheksal, kuid parim koht on siiani puudu.

Tänavuse F1 hooaja eel Mercedese meeskonda Nico Rosbergi asendajaks tõusnud Valtteri Bottas tunnistas, et tulemas on väga raske aasta.

Soomlasele lisab survet tõik, et temaga sõlmiti vaid ühe-aasta pikkune leping. Veel enam, tänavuse hooaja lõpus lõppevad oma meeskondades lepingud Sebastian Vettelil ja Fernando Alonsol, kes vormelimaailmas väga kõrgelt hinnatud on.

Seda, mis mängus on, teab Bottas suurepäraselt. "Tegemist on väga erilise võimalusega ja mul ootab ees palju tõestamist, et enda kohta siin kindlustada."

See aga teda ei heiduta. "Nii see käibki. Aga saan sellega hakkama. See on elu võimalus ennast parimast küljest näidata. Olen siin, et võita. See on ainus, mis loeb."