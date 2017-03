Kalev/Cramo teenis tänavusel hooajal korvpalli Ühisliigas viienda võidu, kuid meeskonna peatreener Alar Varrak on siiski veidi mures. "Enamus oli normaalsed visked," lükkas Varrak ümber väited nagu oleks hoolealused täna visetega üle punninud. Lootsi sõnutsi sai täna otsustavaks mitu tegurit. "Esiteks, kui sa kolmeseid nii palju viskad ja protsent on 19, siis on väga raske võita. Viimane veerandaeg saime oma paar tükki sisse, muidu oleks see protsent jäänud 10 kanti," rääkis 34aastane treener.

"Teine asi oli see, et mingi hetk kaotasime mängurütmi. Hakkasime mängima rahulikku rünnakut, aga see pole meie mäng.

Timmu (Sokk) oli väga hea selles ja tõi muutuse. Nii esimene kui teine poolaeg ajas Timmu mängu kiiremaks, oli terav, pani sööte välja. Seal oli see võtmeküsimus." Murekohta näeb Varrak aga mängijate värskuses. "Meil pole enam sellist head särtsu sees. Trenni me viimastel nädalatel põhimõtteliselt teinud polegi. On olnud tähtsad mängud Balti liigas ja VTB-s, kus oleme mänginud 7-8 mehega ja tunnen, et sellist 100% powerit neis enam pole. Aga meil pole mitte midagi teha ka. VTB on prioriteet ja me läksime täna võidu peale. Kolmapäeval on tähtis mäng - homme sõidame. Tuleb nii mängida nagu on."