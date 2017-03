Sel nädalavahetusel EM-valikmängus Küprosega Eesti koondise kaptenipaela kandev keskkaitsja Ragnar Klavan andis Liverpooli klubi kodulehele intervjuu, kus tõdes, et ta ei soovi ületada praeguse peatreeneri Martin Reimi 151 koondisemängu rekordit.

"Ideaalses maailmas on vastus "Ei!"" rääkis Klavan, kes jookseb Küprosel sinisärkide eest väljakule 117. mängus. "Ma olen praegu 31aastane ja loodan, et enne tuleb meie rahvuskoondises aeg, kui mind minema lükatakse, kui ma kellelegi ette jään. Loodetavasti on noorematele mängijatele motivatsiooniks mind (meeskonnast) välja süüa."

Klavan on Liverpooli sel hooajal esindanud juba 20. mängus. Inglismaa kõrgliigas on ta 29 voorust platsil käinud 16-s. Mänguminuteid on kogunenud 1224. Peamine konkurents platsile pääsemise nimel käib eestlasel Dejan Lovreni ja Lucas Leivaga ning meie mees on sellise seisuga rahul: "Tahan olla klubi jaoks vajalik ja olgu minu roll milline tahes, ma olen meeskonnale alati toeks. Kus mind vaja on, seal ma ka olen – nii see lihtsalt on.

Kui peatreener ütleb, et sa mängid, siis sa mängid. Kui ta ütleb, et sa ei mängi, siis sa ootad oma võimalust, rügad treeningväljakul ja kui sa teed asju õigesti, saad sa ka oma võimaluse."