"Väga kihvt tunne on," rääkis paljude eestlaste lemmikuks saanud kossumees pärast esimest treeningut. "See emotsioon, mis lapsed täna pakkusid... Oli suur rõõm siin olla ja vaadata neid naeratavaid nägusid - olen väga õnnelik."

"Ära me kedagi ei aja," kinnitas Hallik, et trenni on oodatud kõik huvilised, kuid suurusjärku on veel raske öelda. "Töötame nendega, kes tulevad ja kui tuleb rohkem, siis peame mõne treeneri juurde otsima. Mida rohkem, seda uhkem."

Suure ettevõtmise kasu on raske ette hinnata, kuid väärt algus kogu Eesti korvpallielu arendamiseks on igatahes tehtud. "Võib-olla annab see Ida-Virumaale uue hingamise, kui uus korvpallikool tekitab heas mõttes mõnusat konkurentsi," kirjeldas keskmängija häid külgi.

"Konkurents on edasiviiv, aga samas on Eesti nii väike ja kõik peaksid omavahel tegema koostööd. Põhieesmärk on ikkagi lastele emotsiooni pakkuda ja nad liikuma panna."

Mida aga tähendas tänane päev Hallikule endale? "Ma ei teagi... Tore päev oli - saime paar allkirja panna paberile," sõnas kolmestekahur muhedalt.

"Mulle pole see hetkel kohalegi jõudnud. Tegemist on väga palju olnud, aga tuju on küll hea, järelikult on kõik hästi."