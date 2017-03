Kalev/Cramot ootab homme õhtul ees korvpalli Balti liiga poolfinaali kordusmäng, kui avakohtumises teeniti Prienai vastu kuue punktiline võit. Tagamängija Martin Dorbeku sõnul ei loe säärane puhver mitte midagi. "Arvan, et oleme kõik väga teadlikud, mis homme kaalul on," sõnas Dorbek Õhtulehele tähtsa lahingu eel. "Ka välismängijad teavad, seda on mitu korda rõhutatud. Meie jaoks on see kindlasti väga tähtis mäng ja oleme valmis." Kuigi kalevlased väikse algedu haarasid, siis tagamängija sõnul sellele ei mõelda. "Arvan, et see kuus punkti ei loe homme mitte midagi!

Nemad tulevad oma kodus ikkagi täiega panema. Me oleks võinud 20ga ka võita, aga ajalugu näitab, et ka see ei näita midagi. Paar aastat tagasi kodus võitsime lätlasi 20ga, aga võõrsil saime üle 20 peksa."

Avamängus tegi Prienai poolelt enim pahandust kogenud Tomas Delinikaitis, kes kostitas kalevlasi 24 punkti ja koguni kuue kolmesega. Dorbek tunnistas, et kodutöö oli tehtud, kuid sellest ei piisanud. "Esimeses mängus tegime ka päris põhjaliku ettevalmistuse. Aga ta on hea klassiga mees ja jäime natuke hätta, läks kuumaks ja viskas rasked ära. Ei saaks öelda, et teiseks mänguks kuidagi rohkem saaksimegi valmistuda. Igaljuhul vaatame asjad uuesti üle ja ehk saab midagi paremini teha." Eesti meisterklubi viskas Tallinnas peetud kohtumises lausa 94 punkti. Leedus sama korrata on tõeliselt raske, kuivõrd Virginijus Šeškuse hoolealuste kaitsemäng reeglina nõnda nigel pole. "Eks homne mäng näitab, aga ilmselt nii nagu play-off´is ikka, siis otsustav mäng jääb madalaskooriliseks," arutles Eesti koondislane. "Nii nagu statistika ka näitab on nad, kõigis kolmes liigas, kus nad kaasa teevad - kahes neist esimesed ja ühes teised, endale lastud punktide arvestuses. Lisaks kaotavad nad kodus üldse väga vähe." Õnneks saavad Kalevlased mängule vastu minna hea emotsiooni pealt, kui esmaspäeval teeniti Ühisliigas hooaja viies võit. "See tuli Balti liigale väga kasuks - kaotuse pealt olnud kindlasti olulisest raskem siia tulla," arvas Dorbek. "Võit süstis meile kindlasti natukene enesekindlust. Selles mõttes, et kui meil olid suured muudatused meeskonnas, siis tekkis väike peataolek. Veideman ja Harper olid põhilised teravuse loojad ja nende lahkumisel tuli mängu vastavalt kohandada. Eilne näitaski seda, et võime ka selle võistkonnaga, mis pole sugugi paha, asjaolude klappimisel väga häid mänge näidata. Saime eneseusku juurde." Pärast vigastuspausi mõned mängud pidada saanud kaitsehai enda seisuga sugugi rahul pole. "Tagasihoidlikult öeldes olen väga kaugel sellest vormist, kus ma hooaja sellises faasis olema peaksin. Olid hüppeliigese jamad - vahepeal mängisin, siis läks jälle hullemaks. Võin jõusaalis ratta peal sõita nii palju kui tahan, aga platsil on vorm hoopis teine. Lihtsalt peab mängima ja kuigi seis pole veel see, siis loodan nii palju abiks olla kui võimalik." Aga raske on praegu kogu võistkonnal. "Kui rotatsioon jääb 7-8 mehe peale ja mängud on tihedalt, siis tekib lumepalliefekt. Seitse meest mängivad, uus mäng tuleb kohe otsa, nii see väsimus suureneb," rääkis Dorbek meeskonna hõredatest ridadest. "Kui hooaja alguses saime 14-15 meest trenni, siis sai osadele meestele puhkust anda. Aga praegu on pidanud põhimehed, sealjuures ka vanemad tegijad nagu näiteks Simmons, keda segab väike vigastus, palju mängima."