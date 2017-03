"Üritangi kooliga sõnumit edastada, et ärge olge nagu mina, kui sain alles 28aastaselt aru, et olen noorest peast päris laisk ja loll olnud, ei viitsinud trenni teha ega enda kallal vaeva näha. Oleks võinud varem trenni teha, ei tea, kus oleks mänginud või mis saanud! Loll õpib oma kogemustest, tark teiste vigadest."

Nõnda siiralt rääkis Õhtulehe korvpallisaate "Viies veerandaeg" stuudios fännide lemmik Reinar Hallik, kes avas eile Ida-Virumaal Iisakus ja Mäetagusel oma korvpallikooli. Sel hooajal Pärnu Sadama särki kandva koondislase mängijakarjäär saab ühtlasi ilmselt läbi. "Väga suure tõenäosusega lõpetan mängijakarjääri selle aastaga. Sajaprotsendilist vastust ei saa kunagi anda, kuid 99 protsenti keskendun koolile," ütles Hallik.

Reinar Hallik omanimelise korvpallikooli avamisel. (Martin Ahven)

Treeneriamet tõmbab teda ja mõte on ammu peas mõlkunud. Halliku esimene treener Kalju Pluutus on alati öelnud, et nad peavad ühel hetkel koos Narva tagasi minema – Hallik on teatavasti sealt pärit ("Ema, isa, vanaema elavad siiamaani seal.") ja nõustub juhendajaga. Kuid kool alustab siiski maakonnas, sest piirilinnas on saaliga keerulised ajad. "Kui kunagi loodetavasti tuleb uus saal, tahame ka sinna minna," lisab mängumees ja tulevane treener.

Otsustava tõuke sai Hallik suhtlemisest Iisaku ja Mäetaguse inimestega, ideega tuli kaasa korvpalliliit, kohapeal on ka tingimused olemas ja nõnda sündis neljapoolne koostöölepe. "Olen seal viimased kümme aastat seal suvel puhkamas käinud. Sealt on pärit mu noorema lapse ristiisa Aulis Paal ning tema pakkuski välja variandi, alustame kooliga Iisakust. Et siin on lapsi küll ja saalid, kõik vajalik olemas. Siis hakkasime rääkima ja rääkisime kaks kuud – Aulisega rohkem kui kodus oma naisega –, enne kui asja ära otsustasime ja visiooni paika saime. Naine on väga tubli ja toetab mind. Ta teab, et korvpall on mulle südamelähedane. Küll saame hakkama – Eesti on õnneks nii väike, et ei pea kümme tundi kuhugi reisima.