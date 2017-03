"Reinar!" hüüdsid kui ühest suust Iisaku spordisaali kogunenud üle poolesaja lapse, kui neilt küsiti, kes see pikk mehemürakas nende ees on. Reinar Hallik on Eesti korvpalli kõva mees, keda teab, austab ja armastab nii suur kui väike.

Kuid täna ei räägi me enam Reinarist niivõrd kui mängijast, vaid hoopis treenerist. Ida-Virumaalt pärit Hallik on lisaks mitmetele kodustele meeskondadele kätt proovinud ka välismaal. Nüüd on aga aeg ketsid varna riputada ja saadud teadmisi edasi anda.

21. märtsi keskpäeval, Iisaku spordihalli keskringis allkirjastasid viis mees pakti, millest loodetakse kogu Eesti korvpalli arengule tulevikus tulu. EKLi ninamehed, Iisaku ja Mäetaguse vallavanemad ning Hallik sõlmisid kokkuleppe, millega läheb õige pea käima projekt "Reinar Halliku korvpallikool."

Reinar Halliku korvpallikooli avatrenni tegid lapsed kaasa suure innu ja vaimustusega. (Martin Ahven)

Lastel sära silmis