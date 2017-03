...ja teel. Polegi ammu Leedus käinud! 😁 -- ... and we're on the road! Haven't been to Lithuania for a while. 😁 #triobetbbl #semifinals #tartuülikool #tartu #basketball #ontheroad #samavaim

A post shared by Tartu Ülikool (@bctartu) on Mar 22, 2017 at 5:06am PDT