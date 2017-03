Vooru põnevuskohtumine toimub igasuguse kahtluseta Dublinis, kus Iirimaa võõrustab idanaabreid Walesist. Mõlemad püsivad küll valiksarjas kaotuseta, kuid möödunud suvel EMil imesid teinud Wales on neljast kohtumisest võitnud vaid ühe ja vajab seega iirlaste vastu hädasti võitu, et konkurentsis püsida.

Walesi puhul tasub veel märkida, et peatreener Chris Coleman kutsus esimest korda koondisesse Ragnar Klavani 17aastase klubikaaslase Benjamin Woodburni.

I-grupp

kell 19.00 Türgi - Soome

kell 21.45 Horvaatia - Ukraina

kell 21.45 Kosovo - Island

Suurimat elevust pakub horvaatide ja ukrainlaste lahing, sest kumbki pole veel valiksarjas kaotanud. Eriti oluline on sama raja jätkamine Ukraina jaoks, kuna Horvaatia libiseks neist võidu korral juba viie punkti kaugusele. See aga tähendaks, et Ukraina võiks sisuliselt grupivõidu mõtted peast pühkida.

Lisaks ülalmainitutele on kenasti konkurentsis ka eelmises voorus horvaatidele 0:2 kaotanud Island. Küll aga pole neil puhvrit, et näiteks Kosovole punkte loovutada. Valiksarja kahe viigi ja kaotusega alustanud Türgigi MM-unistus pole kustunud, kuid selleks tuleb kõvasti võitma hakata. Esmalt kodus Soomet ja seejärel juba otseseid konkurente edasipääsule.

G-grupp

kell 21.45 Itaalia - Albaania

kell 21.45 Liechtenstein - Makedoonia

kell 21.45 Hispaania - Iisrael

Tolle grupi kõige tõenäolisem stsenaarium on see, et Itaalia ja Hispaania jagavad omavahelistes mängudes esimese ja teise koha saatuse. Aga avavoorus kodus 1:3 Itaaliale alla vandunud, kuid seejärel kolm vastast maha murdnud Iisrael tahab tõestada vastupidist. Ainult, et kaheldav, kas Hispaania oma rahva ees valvsuse kaotab.

Itaalia avaringi viimane vastane Albaania näitas möödunud suvel EMil sitket mängu ja jäi ülinapilt kaheksandikfinaali ukse taha. MM-valikturniir pole tolle Balkani maa jaoks aga nõnda edukalt kulgenud - eelmises voorus saadi Iisraelilt kodupubliku ees 0:3 sugeda. Jah, albaanlased on võimelised kaarte segama, kuid selle juhtumise tõenäosus Itaalia pinnal on pigem kaduvväike. Grupi autsaiderite Liechtensteini ja Makedoonia vastasseis pakub vähemalt ühele riigile punktiarve avamise rõõmu.

Laupäev

B-grupp

kell 19.00 Andorra - Fääri saared

kell 19.00 Šveits - Läti

kell 21.45 Portugal - Ungari

Kas Šveits naudib avavooru järel täisedu? Pinnas selleks on enam kui soodne, sest viimase tõkkena on teel mõõnavad lätlased, kelle ainsad punktid pärinevad hädisest 1:0 võidust Andorra üle. Liiatigi ei lubanud šveitslased kodusmängudes Portugali ja Fääri saartega külalistel palli oma puuri lüüa (mõlemaid võideti 2:0).

Lissaboni Benfica uhkel kodustaadionil toimuv Portugal - Ungari on võtmetähtusega küsimuses, kas viimane võib jätkuvalt MMi mõtteid mõlgutada või eriti mitte. Kaotus Portugalile tähendaks, et Ungari jääks grupi teisest kohast (mis pealegi ei pruugi üldse MMile pääsu tagada) viie punkti kaugusele. Tolle vahe kinni nõelumine viie matšiga on võimalik, aga kuratlikult raske ülesanne.

H-grupp

kell 19.00 Bosnia ja Hertsegoviina - Gibraltar

kell 19.00 Küpros - Eesti

kell 21.45 Belgia - Kreeka

Meie jaoks põnevaim grupp. Kahjuks Eesti enda šansid imet teha (loe: esimese kahe hulka jõuda) pole enam kükitavast mannaterast suuremad, kuid põnevust siia kuuikusse jagub. Eelkõige on huvitav näha, millise tulemusega naasevad Tallinnas mitte eriti veenvalt esinenud kreeklased staadionilt, kus Belgia meid novembris 8:1 nüpeldas. Bosnia jaoks on tegu kohustusliku kolme punkti vooruga.

Küpros - Eesti mängust tuleb järgnevate päevadel niiehknaa pikalt-laialt juttu, seega pole mõtet praegu sel pikemalt peatuda.

A-grupp

kell 19.00 Rootsi - Valgevene

kell 21.45 Bulgaaria - Holland

kell 21.45 Luksemburg - Prantsusmaa

Hollandi koondisele on käimasolev valiksari tugev tõestamise koht, et eelmiselt EMilt eemalejäämine oli lihtsalt ühekordne halbade asjade kokkulangevus. Bulgaaria on mõlemad kodustaadionil peetud mängud küll võitnud, kuid need olid Valgevene ja Luksemburgi vastu. Rootsi ja Prantsusmaa aga nüpeldasid bulgaarlasi oma kodus kolme väravaga.

Zlatan Ibrahimovicita Rootsi valiksari on kulgenud üle kivide ja kändude. Kohustusliku punktid on siiani kätte saadud, kuid valgevenelaste sitkus avaldus avavoorus, kus hoiti nulli peal möödunud EMi finalist Prantsusmaa. Samas tegi Valgevene viigi ka prantslaste järgmise vastase Luksemburgiga. Kokkuvõtvalt, kolm kanget aktsepteerivad sel nädalal vaid võitu.

Pühapäev

E-grupp

kell 19.00 Armeenia - Kasahtsan

kell 21.45 Montenegro - Poola

kell 21.45 Rumeenia - Taani

Väga tasavägine ja ettearvamatu grupp, kus turniiri eel selge favoriit puudus. Valiksarja kägius on selleks kerkinud Poola, kuid Robert Lewandowski ja co-gi oskasid Kasahstanist 2:2 viigiga naasta. Nende järgmine vastane Montenegro omakorda kaotas novembris 2:3 Armeeniale.

Neljast esimesest satsist on Taani ainus, kes pole armeenlaste ega kasahhide vastu komistanud. Seevastu jäädi ühe väravaga alla nii Poolale kui Montenegrole. Rumeenia nüpeldas Armeeniat, kuid viigistas nii Kasahstani kui Montenegroga. Poola käest saadi novembris 0:3 sugeda. Teisisõnu, kõik 5. vooru mängud võivad lõppeda mis iganes tulemusega.

C-grupp

kell 19.00 Aserbaidžaan - Saksamaa

kell 19.00 San Marino - Tšehhi

kell 21.45 Põhja-Iirimaa - Norra



Kõik on nii nagu peab. Saksamaa sammub võidult võidule, San Marino püsib nulli peal ning ülejäänud heitlevad teise koha nimel. Ehk siis neliku Põhja-Iirimaa, Aserbaidžaan, Tšehhi ja Norra omavahelised mängud on edasipääsu osas kulla hinnaga.

F-grupp

kell 19.00 Inglismaa - Leedu

kell 21.45 Malta - Slovakkia

kell 21.45 Šotimaa - Sloveenia