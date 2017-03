Pole mingi saladus, et Eesti tippvehkleja Erika Kirpu on vallutanud Itaalia sama ala koondislase Enrico Garozzo südame. Nüüd on kahe tubli sportlase suhe jõudnud nii kaugele, et itaallane alustas vene keele (Kirpu kodune keel) õpinguid.

Aiutooo!! #lezionidirusso #milano A post shared by Enrico Garozzo (@enrigarozzo) on Mar 21, 2017 at 8:30am PDT