Suusaõnnetuse tõttu enam kui viimased kolm aastat koomas veetnud seitsmekordse vormel 1 maailmameistri Michael Schumacheri karjääris tähistab 22. märts erakordset päeva.

Nimelt kihutas sakslane end sel kuupäeval toimunud 1992. aasta Mehhiko GPl esimest korda F1-sarjas poodiumile, kui lõpetas võidusõidu Nigel Manselli ja Riccardo Patrese järel kolmandana. Karjääri lõpuks oli Schumacher pjedestaalil seisnud suisa 155 korda.

22 MAR 1992 🗓



The first of a record 155 career podiums for the great Michael Schumacher, after he finishes 3rd in Mexico #OnThisDay #OTD pic.twitter.com/n757cqSdxK