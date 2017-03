"Hetkel on mees ülekoormuse vältimiseks ja taastumise kiirendamiseks harjutanud individuaalse programmi järgi. Märtsi lõpus läheb ta doktor Mihkel Mardna juurde visiidile ning Eesti parimad spetsialistid püüavad selgust saada, mis vigastuse on põhjustanud."

"Tagasilöögiks on kujunenud Andrei seljahäda, mis on seganud harjutamist ja teeb mind veidi murelikuks," lausus paatkonna treener Matti Killing sõudeliidu kodulehele .

"Zagrebis peavad kõik end tõestama nii ühe- kui kahepaatidel, välja arvatud Andrei, kes saab puhkust ja taastub. Ma ütleksin, et olukord on põnev ja meil on Jaanipäeva eel Poznanis toimuvale MK-le plaanis saata kaheksapaat.

Kindlasti võtavad meie mehed osa ka mai alguses toimuvast esimesest MK-etapist Belgradis. "Võimalik, et Belgradis katsetame neljapaadis nooremaid, võimalik, et veele lähetame kahepaadidki. Kõik sõltub esiti avavõistluse tulemusest ning sellestki, mida teeb Jämsä selg," selgitas Killing.

Täna näen, et kaheksale kohale on kümme pretendeerijat. Ka MM-ile sõitva paatkonna koosseis ei ole lukus ning võimalus sinna pääseda on kõigil. Ma isiklikult loodan, et Rio medalistid on seal kõik rivis, kuid see uks ei ole kindlasti kinni."