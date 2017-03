Nüüd on aga ROKi laual kaks väga tugevat kandidaati ja Bach sooviks hirmsasti mõlemale heameelt teha ning 2024 ja 2028 suveolümpiad nende vahel ära jagada. „Kõik variandid, mis puudutavad 2024-2028 olümpiamängude korraldusõiguse jagamise protseduuri ja hääletust, on võimalikud,“ sõnas Bach eelmisel nädalal, kui temalt küsiti, kas ta soovib septembris korraga kaks olümpialinna paika panna.

Kuigi USA turg on ROKi jaoks tähtsaim, sest just seal teenitakse teleõiguste müügist suurimad summad, pole Ameerika Ühendriigid 2024. aasta seisuga olümpiat võõrustanud juba 22 aastat (Salt Lake City's võisteldi 2002) ja suveolümpiat koguni 28 aastat (Atlanta 1996). Seetõttu ei tahaks ROK (loe: Bach) kuidagi Los Angelest pika ninaga jätta.

Aga Pariisiga on lugu sama – tegu on väga tugeva kandidaadiga, kes jäi 2008 Pekingi ja Toronto järel kolmandaks ning 2012 Londoni järel ülinapilt teiseks. ROK tunneb moraalset kohustust Pariisile olümpiamängude andmiseks, aga prantslasi huvitab ainult 2024, nagu kinnitas kampaania esindaja, kolmekordne olümpiavõitja ja ROKi liige Tony Estanguet.

"2028 pole meie jaoks variant. Meie projekt on toimiv ja tagatud ainult 2024. aasta puhul, sest maa, millele ehitataks olümpiaküla, on vaba ainult tolle ajani. Pariisi jaoks on tegu nüüd või mitte kunagi hetkega. Edaspidi me enam ei kandideeri. Arvan, et Pariis ja Prantsusmaa keskenduvad siis muudele tegevustele," sõnas Estanguet eile.

Los Angeles üllitas seepeale ametliku avalduse, kus seisis: "Los Angeles on olümpialiikumise jaoks õige linn kriitilisel ajal, ent kandideerib ainult 2024. aasta olümpiale. Kõik püsivad rajatised on juba ehitatud ja avalikkuse toetus olümpiale on 88%. Ainult Los Angeles pakub madala riskiga ja jätkusuutlikku lahendust."

Kui kumbki linn positsiooni ei muuda, peab ROK emmale-kummale tugevale kandidaadile pettumuse valmistama. Solvumisest ilmselt pääsu pole. Ning lisaks pelutaks säärane stsenaarium 2028 olümpia korraldusele kandideerijaid eemale, mis võib tähendada jällegi niru valikut, nagu 2022 puhul.

* * *

Tulevased olümpialinnad