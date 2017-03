Kauaaegne Eesti maadluskoondise peatreener Henn Põlluste avas oma kodukülas Kelvingis täna maadlustoa, kus hakkavad õpetust saama päris väikesed rüblikud.

24 aastat tagasi endise NSV Liidu sõjaväe lasketiiru alale asutatud külas elab 150 peret. "Meil on väga head sportimisevõimalused. Metsas on ilus terviserada, kus on jõutreeningu kohad, kangid, ronimisredelid. Meil on jalgpalliväljak, korvpalliväljak, mere ääres võrkpalliväljak. Värske loodus, meri, saab ujuda, sõuda, purjetada," rääkis Põlluste pärast esimest treeningut Õhtulehele antud videointervjuus.

"Lapsed käivad treeningutel rohkem ümberkaudsetes külades ja Viimsi keskuses, aga meie külavanem Ants-Hembo Lindemann arvas, et ühes mereäärses külas peab olema maadlus ja purjetamine. Ta kutsus mind, hakkasime arendama ja appi tuli ka Korrus3. Kümnele lapsele on siin normaalne teha."

Maadlustuba asub lasteaiahoones ning Lindemann näitas uhket juurdeehituse projekti, mis on valla abiga töösse minemas ning selle valmides oleks maadlemiseks juba sadakond ruutmeetrit pinda.