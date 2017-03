BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond oli täna Leedus ligi 30 minutit Balti liiga finaalikohas kinni, kuid Prienai Vytautas võitis 88:77 ning kaotajate peatreener Alar Varrak kurtis mängijate väsimust.

Ta märkis juba üleeile pärast Ühisliigas saadud võitu Minski Tsmoki üle, et hoolealustes pole päris õiget särtsu sees, täna teisel poolajal kustusid nood aga sootuks. "Alguses kõik toimis, aga kui ühel hetkel lihtsalt enam ei jõua, siis kõik need eksimused - ka mõned taktikalised - kuhjusid. Vastased panid ka mitu hullu viset sisse ja nii see rong minema hakkas," lausus juhendaja.

"Ründelauad, korvi alt, kolmesed, Delininkaitis pani kaks rasket viset sisse, vastased said tuhhi üles ja enesekindluse kätte - see mäng läks kolmanda veerandi lõppu. Meil polnud enam särtsu asjade käiku ümber kujundada. Ühel hetkel pidi see kukkumine tulema, kahju, et see juhtus täna."

Varrak nentis, et meeskonnal oli reaalne šanss võita normaalse mänguga Balti liiga tiitel. Mindi suurt tükki ampsama ja taheti viimastel nädalatel võita kõik mängud, Ühisliigat Balti liigale ohvriks ei toodud. "Kui teinuksime kindla panuse Balti liigale, oleks ma esmaspäeval Minski vastu tegutsenud teistmoodi, andnud kõigile meestele umbes 20 minutit. Tahtsime mitu nädalat järjest kõiki mänge võita, kuid tuleb tõdeda, et seitsmest-kaheksast mehest, kellele panuse tegin, jäi lõpuks väheks."