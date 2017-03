Vutiklassika Saksamaa ja Inglismaa vahelises kohtumises lõpetas täna oma koondisekarjääri Lukas Podolski ning tegi seda äärmiselt stiilselt!

130. korda rahvusmeeskonna särgi selga tõmmanud Podolski korraldas endale ise äärmiselt vinge lahkumisetenduse. Ründaja arvele on karjääri jooksul kogunenud palju väravaid, kuid just koondise särgis tuli viimases mängus vahest et vingeim. Siin ta on:

See tabamus viis Saksmaa 1:0 ette, kui mäng on hetkel veel käimas. Podolskile oli see imeline värav rahvuskoondise 49ndaks.