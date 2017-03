29 aastat Eesti ja Soome koondiste peatreenerina töötanud maadlustreenerit Henn Põllustet polnud mullu sügisel vaja enam koondislastele ega maadlusliidule. Mees nautis paar kuud pensionärielu, kuid Martin Plaser tõmbas ta spordisaali tagasi.

Põlluste töötab aasta algusest saati Plaseri klubis Korrus3, eile aga avas maadlussaali Viimsi vallas asuvas kodukülas Kelvingis! Õhtuleht istus Põllustega veidi pikemaks jutuajamiseks maha ning mõtiskelu kaldus mõnelgi hetkel veidi filosoofiliseks.

„Mulle on väga tähtis, et olen kasvatanud tippsportlasi, aga eelkõige häid inimesi. Ükski mu õpilane pole läinud vangi, kõigist on saanud korralikud inimesed, enamus omandanud hea hariduse. Ateena olümpial võistelnud Tarvi Thomberg kuulub Eesti Energia juhatusse, Alo Toom on Elektrilevi juhatuses. See teeb suurt rõõmu.

On tore, kui saad õpilasele ülikooli lõpetamise puhul lilli viia. See on samuti tähtis ja annab noortele eeskuju, et maadleja pole tugev ja rumal. Et maadlejad löövad elus läbi. Georg Lurichi ütlus „maadlus on füüsiline male“ peab paika. Kui aastatega tuleb mõni medal ja mängitakse Eesti hümni, tähendab see topeltrõõmu,“ võtab Põlluste oma elu- ja treenerifilosoofia kokku.