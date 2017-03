Et Russell Westbrook jõuab NBA mängus kolmikduublini, vaat et ei ületa varsti enam uudiskünnist. Läinud ööl peetud mängus Oklahoma City - Philadelphia läks tema arvele tänavu 35. niisugune saavutus. Ent suurliiga statistikavõimalused on nii rikkalikud, et ikka ja jälle leitakse midagi uut. Miks oli seekordne kolmikduubel ajalooline?

Nimelt jõuti selleni NBA ajaloos esimest korda perfektse ehk sajaprotsendilise visketabavuse juures! Westbrook viskas enda kohta tavatult vähe, mängust vaid 6 korral, sealjuures mitte ühtegi kolmest. Nagu märgitud, olid kõik sooritused edukad, samuti kõik 6 vabaviset. Nõnda kogus Westbrook 18 punkti, 11 lauapalli ja 14 korvisöötu ning Thunder alistas 76ersi 122:97.

Teistest läinud ööl peetud mängudest oli olulisim play-off-koha eest võitleva Denveri 126:113 võit tiitlikaitsja Clevelandi üle. Seejuures jäi 34 minutiga 18 punkti kogunud LeBron Jamesi +/- saldoks -30!

Mängu üheks tipphetkeks kujunes olukord, kus Denveri mees Nikola Jokic võttis Jamesi üks-ühe vastu ette ja lõpetas rünnaku tabava poolhaagiga. Tiimi juhendaja Michael Malone kommenteeris: "Nikola näitab seda korvi paljude aastate pärast oma lapselastele." Vaata korvi videolt!