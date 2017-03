Eesti parim tennisist Anett Kontaveit on tugevate Indian Wellsi ja Miami turniiride peale kokku saanud juba viis võitu, jätkab Miamis võitlust ja järgmine võit viiks ta edetabelis tagasi saja parema sekka. Mis on toonud edu ja uue hingamise? Meie Föderatsiooni karikasarja naiskonna treener-kapten Märten Tamla tõdes küll kahetsusega, et ta pole öisel ajal teisel pool ookeani peetud mänge jälginud, kuid kuu aja eest Tallinnas nähtud pildi ning Kontaveidi treeneri Glenn Schaapiga peetud vestluste põhjal saab üht-teist järeldada. "Rääkisin Anetti treeneriga, kui nad olid jaanuaris Tai laagris. Siis kinnitas Schaap, et Anett on üliheas vormis, ja kahetses, et väike jalavigastus vahele tuli. Jaanuari lõpus võitiski ta ITFi turniiri Prantsusmaal.

FedCupi mängude ajal hakkas mulle kohe silma, et Anett liikus varasemast selgelt paremini. Samuti kiiremini. Nad teevad kõvasti tööd mängu stabiilsemaks muutmise nimel, sest Anettile meeldib kõvasti lüüa. Stabiilsuse saavutamiseks pead aga olema heas füüsilises vormis. On näha, et käib kompleksne töö," vahendas Tamla nähtut ja kuuldut.

"Muuseas, Schaap tuli Tallinnas FedCupi ajal minult igaks juhuks küsima, kas toetan nende plaani minna Indian Wellsi ja Miamisse, sest tema hinnangul oli Anett nende võistluste jaoks vajalikul tasemel," lisas Tamla. Viimase nüansi selgituseks: oli teada, et Kontaveit ei pääse neil võistlustel otse põhitabelisse. Seetõttu oli pikk reis ja osalemine seotud teatud riskiga, sest kohene kvalifikatsioonis väljalangemine ei annaks edetabelis punktilisa. Kontaveit on Miamist teeninud edetabelisse juurde 65 punkti (kvalifikatsiooni läbimise eest 30 + põhiturniiri teise ringi jõudmise eest 35) ning jooksvas arvestuses tõstab see ta praeguselt 112. kohalt 107ndaks. Kui järgmises ringis õnnestub alistada ka venelanna Jekaterina Makarova, tähendaks see 30 lisapunkti ja tõusu veel seitsme koha võrra - sealkandis muutuvad vahed eriti väikeseks. Iga järgmine võit annaks juba oluliselt rohkem punktilisa, kuid elame parem üks ring korraga. Turniiri võitja teenib 1000 punkti, kohal on enamik maailma esisajast.