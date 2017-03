Järgmise nädala teisipäeval peetaval jalgpalli maavõistlusel Eesti - Horvaatia esitab Eesti hümni Tallinna Ülikooli meeskoor, keda seob jalgpalliga üks omapärane traditsioon.



"Meie kooril on juba üle kümne aasta vanune traditsioon igal noorte- ja üldlaulupeol pidada Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise meeskooriga jalgpallikohtumine, mille võitja saab enda valdusesse rändkarika. Mäng toimub laulupeoproovide ajal lauluväljakul, kus võtame ühe muruplatsi, paneme väravad püsti ja võistleme," rääkis Tallinna Ülikooli meeskoori president Oliver Riik alaliidu pressiteate vahendusel.



"Meie koori ridadesse kuulub mitmeid mehi, kes on noorena jalgpalli mänginud. Praegu on rivis ka üks mees, kes kuulub III liiga võistkonda," lisas ta.