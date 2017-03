Norra rallimees Mads Östberg ei osale 7. aprillil algaval Korsika MM-rallil. Uuel Ford Fiestal kihutav mees on tänavu teinud kaasa vaid Rootsi rallil, kus sai probleemide tõttu alles 15. koha.

Mehhiko ralli jättis Östberg vahele lapse sünni tõttu, Koriska puhul on probleem väheses testimises. "Paari päeva eest sai selgeks, et me ei pruugi saada endale korralikku asfaldivedrustust. Lisaks polnud meil piisavalt aega autot testimiseks"

Ta jätkas: "Meil pole mõtet sõita testimata autoga. Naudin pigem üht lisanädalat värske isana, enne kui Argentinasse läheme."

Ösbergi arvel on üks MM-ralli võit, poodiumile on ta aastate jooksul kerkinud 16 korda.