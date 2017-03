Eesti meeste võrkpallikoondis mängib sel hooajal Eestis kaks tähtsat turniiri. 24.-28. maini toimub MM-kvalifikatsiooniturniir, 9.-11. juunini Maailmaliiga III tugevusgrupi mängud. Mõlemad turniirid toimuvad Tallinnas vastrenoveeritud Kalevi spordihallis.

Eelmisel aastal jälgis Tondiraba jäähallis Eesti ja Läti vahelist võrkpallimängu enam kui 5500 pealtvaatajat. Kuna selle hooaja mängupaigas on kohti oluliselt vähem - Kalevi spordihallis on istekohti alla 1700 (lisanduvad seisukohad) - ja on eeldada, et kõik huvilised ei pruugi seekord saali ära mahtuda, siis otsustas Eesti Võrkpalli Liit anda piletite ostmisel eelistuse nendele võrkpallisõradele, kes registreerivad end Eesti võrkpalli ametlike toetajatena.

Registreerunud võrkpallifännid saavad pileteid osta enne teisi huvilisi, piletimüük MM-valikturniirile algab aprilli alguses.