"Finaalseerias on kindlasti oodata väga head vastasseisu ja lihtsalt meile midagi tulemas ei ole. Eelmisel aastal oli finaalseeria vahepeal 2:2 viigis, kuid lõppes 4:2 Innsbrucki kasuks, millest võib järeldada, et vastane (suure tõenäosusega Bleiburgi SK Posojilnica Aich/Dob - toim) tahab hirmsasti tiitlit endale," rääkis Juhkami.

Ta jätkas: "Usun, et oleme siiski favoriidid, aga samas Rakvere meeskond näitas möödunud nädalavahetusel, et kedagi ei tohi alahinnata. Ootan põnevat seeriat ja ei usu, et see minimaalse nelja mänguga lõppeb."