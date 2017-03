4.19 enne lõppu viis Tanel Sokk Tartu 60:58 juhtima, Mandell Thomas tegi minut hiljem seisuks 62:58. 22,2 sekundit enne lõpusireeni oli Tartul võimalus mäng enda kasuks pöörata, kuid Gert Dorbeku vabalt positsioonilt teele saadetud kaugvise läks mööda. 66:66, lisaaeg!

Tartu alustas taas hästi ja sisse saadi korralik 73:68 edu, kuid sellele järgnes vastaste 10:0 vahespurt. Lõpuks tartlaste jõud lihtsalt rauges ja finaali läks Pieno žvaigždesile, kes kohtub seal Prienaiga. Taas on Balti liiga finaal leedukate siseasi. Vaid kolm korda on 2004. aastal esimest korda toimunud turniiril juhtunud, et mõlemad finalistid tule Leedust.

"Rünnakul oli meil omajagu probleeme kaugvisetega, samuti ei olnud õnne vabavisetel. Aga midagi ei ole teha – selline korvpall kord on," võttis Kullamäe kurva õhtu kokku.

Eesti klubi poolelt tegi eile vinge partii vahetusest sekkunud Maks Adam Konate, kelle arvele jäi 18 punkti ja 13 lauapalli. Janar Talts lisas 17, Dominykas Milka 13 ja Mandell Thomas 10 punkti. Pasvalyse poolelt tegi enim pahandust Justas Tamulis, kes viskas 19 punkti.