Kibedaimaks konkurendiks peaks inglasele tõusma taas tema meeskonnakaaslane. Williamsile sooduspakkumiste läbi präänikud pakkunud Mercedes sai Rosbergist tühjaks jäänud kohale väärilise täitja Valtteri Bottase näol. Kahe hooaja vahel meeste vahel veel sädemeid löönud pole, aga võib oodata, et kui Bottas suudab Hamiltonile väärikalt vastu hakata – ja kahekordse maailmameistri Mika Häkkineni hoolealune on seda lubanud – siis saab tiimiboss Toto Wolff meeskonnakaaslaste kraaklemisest taas ohtralt halle karvu juurde

Kogu austuse juures Rosbergi osas – tema 2016. aasta MM-tiitel jäänuks tõenäoliselt olemata, kui meeskonnakaaslast Hamiltoni poleks aasta peale tabanud ohtralt tehnilisi viperusi. Kahel varasemal hooajal soome-sakslasega esikoha nimel tõsist duelli pidanud, ent lõpuks siiski suhtelise kergusega maailmameistriks kroonitud Hamilton on favoriit tänavugi, mis sest, et vormelid on läbinud suured muutused.

Kuningas on surnud, elagu kuningas! Vormel 1 sarja MM-troon on Nico Rosbergi poolt tühjaks jäetud ning täna algab võitlus sakslase päranduse peale – Austraalia GP esimesed vabatreeningud peaksid näitama, kas Lewis Hamilton on tänavusele tiitlile üliselge soosik või suudab keegi teda hammustada.

Red Bull kahest tipust maas

"Vahed tipus on kokku tõmbunud," võttis testidel nähtu kokku Mercedese tiimijuht Toto Wolff. "Meie oleme andnud üle talve tehtud tööga endast parima ja kui me ei olegi Melbourne’is kõige kiiremad, siis on järgmine ülesanne teha selgeks, miks ja mida tuleb teha esikohale tagasi kerkimiseks."

Mersude peamiseks ohustajaks on eelmainitud täkud Itaaliast. "Ferrari paistab kiireim," ei hakanud vormelilegend Niki Lauda sõnu valima. "See kihutaks kui rööbastel. Meie Mercedes on kurvides veidi konservatiivsem. Ferrari on minu nimekirja tipus!"

Kolmas tipptiim, Red Bull, Barcelonas näidatu järgi kiireimasse mängu ei sekku. "Isiklikult tundub mulle, et me ei suuda veel esikohale võidelda. Hooaja jooksul võib küll palju juhtuda, aga praegu ei ole me veel võitmiseks piisavalt head," pani Max Verstappen austria tiimi hetkeolukorra paika.

Samas ei proovinud Red Bull testidel oma masinal just väga palju erinevaid juppe. Hamiltoni arvates hüppavad nad Austraalias vormelile pealekruvitavate uuendustega Mercedesele ja Ferrarile kindlasti lähemale. "Ootan huviga, mis nad siia toovad. Mida rohkem meeskondi ja sõitjaid esikohale kihutavad – nii võidusõidud peakski käima."

McLareni äng

Kui tipud mängisid teineteisega Hispaanias kassi-hiirt, siis tagumise otsta tiimide osas on seis palju selgem. Pärast Manori meeskonna pankrotti minekut tundub aeglaseima masina kaheldava väärtusega tiitel minevat taas mullu neid napilt edestanud Sauberi meeskonnale. Ent tegelikult on kõige rohkem plindris hoopis McLareni mehed.

1966. aastast saati on McLareni vormeli roolis tuldud maailmameistriks kokku 12 korral, seda viimati 2008. aastal. Meeskond lootis leida imerohtu uuest mootoritarnijast ja nõnda mindi kaks aastat tagasi Honda manu. Järgnev on olnud aga üks suur peavalu, mis ei näita laabumise märke. Tänavustel testisõitudel oli McLaren pika puuga kõige niruma vastupidavusega masin, kui kaheksa päeva peale läbiti kokku vaid 425 ringi, 159 vähem kui üheksandat tulemust näidanud Toro Rosso. Ja probleemid olid visad kaduma, sest veel viimasel testipäeval pidi Fernando Alonso kaks korda sõidu elektririkke tõttu katki jätma.

"Mõistagi on olukord ärritav ja ma pole sellega rahul," rääkis Alonso Melbourne’is pressikonverentsil. "Aga selline on praegu seis ja loodetavasti suudame seda parendada."

Hooaja tagumises osas on McLaren kindlasti võimeline punktikohtade nimel võitlema, sest ühe olulise reeglimuudatusena on tänavu F1-sarjas kaotatud nn kupongi-süsteem, mis piiras jõuallikate arendusvõimalusi. See tähendab, et Hondal on varasemast palju vabamad käed McLareni edasiaitamiseks. Aga aasta algus tõotab tulla raske.

"Ma ei tea," tõdes meeskonna võistlusdirektor Eric Boullier ajalehele AS, et nende vormelid ei pruugi Melbourne’is finišisse jõudagi. "Tõttöelda oleme avastanud rohkem probleeme kui ootasime."