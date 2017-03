2017. aastal F1-sarjas kihutavad vormelid on varasemast kõvasti väledamad ja aerodünaamiliste uuenduste tõttu on kõvasti kasvanud ka kurvikiirused. See tähendab, et pühapäeval puruneb üpris kindlasti Michael Schumacheri 2004. aastal Albert Parki tänavaraja senine rekord: 1.24,125.

Kiiremad autod tähendavad koormuste kasvu ka sõitjatele, sest suuremad G-jõud teevad masinate kontrollimise varasemast jõudunõudvamaks. "Hariliku 50 minuti asemel teeme [trenni] 90 kuni 120 minutit – ühe GP pikkuse jagu," rääkis esimeste testisõitude eel oma uute treeningkavade kohta Toro Rosso sõitja Carlos Sainz. Esimest korda võidusõitjakarjääris tassis hispaanlane hantleid, loopis topispalle ning upitas traktorirehve. Kõige selle tulemusel kaalub Sainz nüüd 70 kilo – neli rohkem kui mulluse hooaja lõpus.

Õnneks on tänavuse hooaja eel kasvanud ka autode lubatud kaal. Kahjuks söövad selle kasvu ära aga laiemad Pirelli rehvid ehk sõitjad peaksid olema samas kaalus kui mullu. Juurde tulnud lihasmassi tuleb seega kuidagi kompenseerida…